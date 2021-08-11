Напряженная ситуация в парламенте, в зал заседаний приглашены сотрудники безопасности

Председатель НС Ален Симонян сделал замечание депутатам оппозиционной фракции «Айастан» Армену Рустамяну и Агнессе Хамоян за выступление с места. После этого началась потасовка. Ален Симонян пригласил в зал сотрудников безопасности и распорядился отключить прямую трансляцию.

Парламент сегодня обсуждает вопрос избрания председателя постоянной комиссии по внешним отношениям. Правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула на этот пост кандидатуру Эдуарда Агаджаняна.

Страсти накалились, когда депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Анна Мкртчян с трибуны парламента вновь назвала премьер-министра «капитулянтом Николом».

«Будут ли постоянные комиссии или нет и кто их возглавит - не имеет значения. Ээта ситуация вседозволенности будет продолжаться, потому что автором этой ситуации вседозволенности является капитулянт Никол, разрушивший Армению и Арцах», - заявила она.

Председатель Национального собрания Ален Симонян приказал выключить микрофон и удалил депутата из зала заседаний․ «Я сделал предупреждение госпоже Мкарчян. Теперь, госпожа Мкртчян, я удаляю Вас с заседаний до конца дня, лишая права находиться в зале в течение этого времени. Покиньте зал, в противном случае сотрудники безопасности выведут Вас из зала», - заявил Симонян.