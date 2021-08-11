Публичное недовольство Еревана позицией ОДКБ является основанием для обращения к другим силам – политолог

Об этом в интервью Радио Азатутюн заявил руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

В беседе, которая состоялась 10 августа, Григорян не исключил, что на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом премьер-министр Никол Пашинян поднимет вопрос размещения на армяно-азербайджанской границе мониторинговой миссии Минской группы ОБСЕ, если такая миссия ОДКБ будет невозможна.

«Какая будет реакция со стороны ОДКБ, покажет время. Но этот разговор, переговоры премьера с Засем могут привести к тому, что Армения следующим шагом обратится к ОБСЕ», - отметил политолог.

«Понятно, Зась скажет, насколько это вероятно, потому что не Зась принимает решения, он генсек ОДКБ, но решения принимают государства-члены, и не исключено, что он скажет Николу Пашиняну: «Ваше предложение было изучено. Я провел консультации с руководителями стран-членов, или с министрами иностранных дел, или с министрами обороны, например, есть отказ от Беларуси, или есть отказ от Таджикистана». Вы знаете, если один член отказывает, то ясно, что мониторинговой миссии не будет. Это нормально, у каждой страны-члена есть право вето, в том числе у нас, но это освободит Николу Пашиняну руки, чтобы действовать в этом направлении», - подчеркнул Степан Григорян.