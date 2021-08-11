После 14 лет эксплуатации ремонтируется взлетно-посадочная полоса аэропорта «Ширак» и строится новый зал прибытия

Ремонт взлетно-посадочной полосы был особенно необходим, поскольку вместо 10 лет она эксплуатировалась уже на протяжении 14 лет.

По оценке технического директора компании «Международные аэропорты Армения» Ашота Мирзояна, состояние взлетно-посадочной полосы было критическим. «После 14 лет эксплуатации на взлетно-посадочной полосе появилось множество трещин, она потеряла свои свойства и находилась в критическом состоянии, поэтому было принято решение о капитальном ремонте», - сказал Мирзоян.

На ремонт взлетно-посадочной полосы выделено 6 млн долларов. После ремонта взлетно-посадочная полоса длиной 3220 метров и шириной 45 метров благодаря использованию специальных материалов прослужит дольше, заверил технический директор компании «Международные аэропорты Армения».

«Мы смешиваем с асфальтом также специальные добавки, которые мы использовали в аэропорту «Звартноц». В нашей стране такие добавки не используются, они используются рубежом, а у нас пока нет. Мы планируем, что полоса прослужит более 15 лет, дольше, чем предыдущие, благодаря этим добавкам. Конечно, также и работа делается качественно, мы планируем поддерживать взлетно-посадочную полосу в рабочем состоянии как минимум 15 лет», - сказал Мирзоян.

Аэропорт «Ширак» - единственный, обслуживающий как гражданские, так и военные самолеты. «Наша взлетно-посадочная полоса используется совместно Министерством обороны и Комитетом гражданской авиации, покрытие взлетно-посадочной полосы в основном служит как для военной, так и для гражданской авиации, это делается не только для военных», - добавил он.

На вопрос, какой толщины должен быть слой асфальта, чтобы выдержать вес и военных, и пассажирских самолетов, Мирзоян ответил: «Это зависит от типа и веса самолета. Наша полоса имеет разные слои, она была построена в 1963 году, несколько раз ремонтировалась, и слои всегда увеличивались. Слой под этой полосой будет примерно 40-50 см, где есть и бетонная основа, и асфальтовое покрытие».

Компания «Международные аэропорты Армения» выделила 1,5 млн долларов на строительство нового зала прибытия. Здание практически готово, проводятся внутренние отделочные работы. Старый и новый залы вместе позволят увеличить число ежегодно обслуживаемых пассажиров почти в три раза, сказал руководитель отдела строительства инфраструктур компании Севан Тахмасян.

«Мы построили новый пассажирский комплекс, поскольку старый не отвечал требованиям по количеству пассажиров и по нормативам. Фактически, мы сейчас в Гюмри обслуживаем 250 тысяч пассажиров в год, а за счет нового комплекса мы будем обслуживать до 700 тысяч пассажиров», - сказал Тахмасян.

И взлетно-посадочная полоса, и новый зал прибытия планируется сдать в эксплуатацию 1 сентября.