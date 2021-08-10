Зась – Пашиняну: В ОДКБ внимательно отслеживают ситуацию на азербайджано-армянской границе

В ОДКБ внимательно отслеживают ситуацию на азербайджано-армянской границе и обеспокоены учащением и расширением географии вооруженных инцидентов. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Согласно сообщению ОДКБ, было подчеркнуто, что возникшая напряженность негативно влияет на безопасность Армении и в зоне ответственности Организации в целом и осложняет выполнение мирных договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана, от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.

«Конечно, мы считаем, что инциденты на армяно-азербайджанской границе, о которых вы говорите, представляют угрозу безопасности Армении. Если говорить о путях решения проблемы, мы думаем, что возможности политического решения этой ситуации не исчерпаны, по сути, это был бы лучший вариант для всех» - отметил Станислав Зась.

Генсек ОДКБ также подчеркнул, что обеспечение суверенитета и территориальной целостности государств-членов - один из ключевых приоритетов ОДКБ.