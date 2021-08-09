Строители перекрыли межгосударственную трассу, которую сами ремонтируют

«У нас нет другого выхода, уже в течение семи месяцев они постоянно откладывают выплату заработанных нами денег», - заявили работники ЗАО «Луч» и потребовали, чтобы ответственные лица пришли и сообщили, когда конкретно будет выплачена причитающаяся им сумма.

Компания «Луч», осуществляющая строительство 5-километровой дороги Кобер-Алаверди, является субподрядчиком. Тендер, объявленный правительством два года назад, выиграло ООО «Горизонт» и делегировало работы «Лучу».

Директор компании «Луч», заключившей трудовые договоры с рабочими, Вачаган Хуршудян сегодня не смог встретиться с протестующими сотрудниками, он находился в Ереване. По телефону он сообщил Радио Азатутюн, что знает о недовольстве. Речь идет о задолженности перед примерно 70 сотрудниками в размере более 50 млн драмов. Хуршудян сказал, что спешит в правительство, занимается данной проблемой, но отметил, что сегодня не может говорить о конкретных причинах образования задолженности, их, по его словам, много, начиная от незавершенного строительного проекта и заканчивая ответственными за технический контроль. Хуршудян, от которого недовольные строители ждали ответа, сказал, что в ближайшие дни он приедет в Лори с ответами и встретится также с журналистами.

«Если я виноват, не колеблясь, продам все свое имущество и до копейки выплачу пострадавшим людям», - сказал он.

Кстати, руководитель строительной компании в 2009-2012 годах был депутатом парламента от партии «Процветающая Армения». Он сказал, что после этого больше политикой не занимался.

Представитель компании «Горизонт» сегодня сообщил Радио Азатутюн, что в ближайшее время они расторгнут контракт со своим субподрядчиком - компанией «Луч». По его словам, если на других участках дорога уже готова к асфальтированию, то на 5-километровом участке, ответственность за который возложена на компанию «Луч», еще предстоит большая работа.

По части зарплаты в компании «Горизонт» утверждают, что всю необходимую сумму за проделанную работу перечислили. Представитель компании «Сафедж», осуществляющей технический контроль за строительством, Гарник Мартиросян, в свою очередь, отмечает, что в ходе строительных работ у них не было с «Лучом» никаких проблем, исполнительные акты были утверждены. «В течение двух лет они выполняли работу, представляли документы, получали свои суммы», - сказал он.

Вопрос сегодня так и не был решен, но рабочим, перекрывшим магистраль, обещание заняться их проблемой дал также начальник Туманянского отдела полиции Артак Гурджинян.

Строители, месяцами ожидающие зарплаты, согласились разблокировать дорогу, но также заявили, что если проблема не будет решена, они не выйдут на работу.

Строительство ведущей в Грузию межгосударственной дороги М6, начатое два года назад, должно было завершиться в ноябре прошлого года. Но из-за пандемии коронавируса и войны сдача в эксплуатацию затянулась.

Правительство дало строителям время до 31 августа этого года. Однако очевидно, что ни на одном участке дорога не выглядит завершенной, и сроки придется снова продлевать.