Инвестиции ЕС могут привести к двузначному экономическому росту -министр экономики

По данным Статистического комитета, за первые шесть месяцев текущего года индекс экономической активности вырос на 5%. В начале прошлого месяца премьер-министр Никол Пашинян заявил, что экономика Армении завершит год с ростом на уровне 6%, а на заседании правительства 12 июля была утверждена среднесрочная программа расходов на 2022-2024 гг., согласно которой в 2022-м, 2023-м и 2024 годах правительство ожидает среднегодового экономического роста на уровне 7%.

На замечание, что это довольно высокие показатели, и вопрос, как правительство собирается обеспечить такой высокий экономический рост в ближайшие годы, министр ответил: «Я уже сказал, что та же модернизация экономики приведет к скачкообразному росту, потому что повышение конкурентоспособности, которое будет результатом повышения производительности, приведет к созданию новых рабочих мест, новых предприятий в Армении, запуску производств, и одна производственная единица уже начнет производить значительно больше товаров, чем раньше. Это только одно из действий. Вы также знаете, что мы собираемся делать огромные капитальные вложения в инфраструктуру. Это также будет большим источником экономического развития. Там и дороги, и водохранилища, школы, детские сады. Все эти действия нацелены на то, чтобы через пять лет мы имели совершенно другую экономику».

На замечание, что он, вероятно, имеет в виду также пакет содействия в размере 2,6 млрд евро или более 3 млрд долларов, который Евросоюз намерен предоставить Армении в течение следующих 5 лет, и вопрос, какой результат принесут подобные инвестиции в экономику Армении в ближайшие годы, Керобян ответил: «Здесь есть несколько вопросов. Во-первых, мы должны суметь должным образом освоить эти инвестиции в нашей экономике, я имею в виду создание качественных умных проектов, которые будут финансироваться европейскими структурами. Во-вторых, эти инвестиции должны дать результаты, которые мы наметили с самого начала. Если мы все это сделаем, результат будет очень большим – ВВП, достигающий десятков процентов. И здесь мы даже можем консолидировать не только 2,6 млрд, а гораздо большие средства, потому что это только индикативный показатель. Но наряду с европейскими средствами мы можем также аккумулировать определенные дополнительные средства от других международных доноров, таких как Азиатский банк развития, другие международные финансовые структуры, которые в целом могут значительно увеличить даже эту сумму».

В ответ на вопрос о том, считает ли он, что если правительство Армении сможет, представить правильные программы, в результате европейских инвестиций экономика Армении сможет расти более чем на 10% в год, министр экономики сказал: «Не хотелось бы делать столь агрессивные прогнозы, но потенциал очень большой, и если мы сможем быстро разработать качественные программы, то почему бы и нет, я не исключаю, нам это действительно очень нужно».

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