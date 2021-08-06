Новое правительство начало свою работу

В новом правительстве Армении, состоящем из 15 членов: премьер-министра, двух вице-премьеров и 12 министров, вакантно только кресло министра иностранных дел. По сообщениям прессы, наиболее вероятным кандидатом на пост министра является бывший секретарь Совета безопасности Армен Григорян, который был назначен первым заместителем министра иностранных дел еще 14 июля. Однако все еще неясно, почему затягивается назначение министра иностранных дел страны, имеющей множество проблем в сфере безопасности.

Не менее примечателен тот факт, что большинство в новом правительстве - 9 человек - не являются членами партии «Гражданский договор», победившей на внеочередных выборах. Опять же, непонятно, почему премьер-министр Пашинян решил доверить большую часть постов в правительстве кадрам, не являющимся членами возглавляемой им партии.

«Наша программа, естественно, должна основываться на предвыборной программе партии «Гражданский договор», на стратегии трансформации Армении до 2050 года, а также на предвыборных обещаниях, данных во время диалога с народ в ходе избирательной кампании», - сказал Пашинян.

«В этом плане нам предстоит важная работа, конечно, в ближайшее время мы должны сосредоточиться на решении этой задачи, и мы должны провести несколько дискуссий как в формальных, так и в неформальных условиях, чтобы у нас до 23 августа было время представить ее [программу - ред.] Национальнмоу собранию. И в ближайшее время это должно стать для нас приоритетом», - подчеркнул Никол Пашинян.

Одним из новых членов правительства является министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян - бывший член оппозиционного Армянского национального конгресса, который в 1992-1996 гг. был мэром Еревана.

«Просто признайте, что это министерство всегда было самым важным, возможно, многие не осознавали этого, но роль этого министерства во всей логике государственных реформ очень велика. Я имею в виду, что только что премьер-министр во время представления говорил о вопросе индустриализации Армении, который стоит в программах правительства, по сути, основная деятельность министерства будет направлена на это», - сказал Хачатрян.

В новом правительстве Никола Пашиняна Министерство юстиции возглавляет Карен Андреасян, который в 2011-2016 годах был омбудсменом Армении. После сегодняшнего заседания правительства Андреасян сказал журналистам: «Уже предприняты определенные шаги и по веттингу, и по большим реформам в пенитенциарных учреждениях».

«Я планирую встречи с Высшим судебным советом, прокуратурой, Следственным комитетом, Службой национальной безопасности, потому что только совместно со всеми этими органами возможно осуществить те судебно-правовые реформы, которые так ждет наше общество. Также я хочу особо подчеркнуть, что планирую все свои решения, особенно институциональные преобразования, реформы, проводить посредством интенсивных обсуждений и консенсуса с нашими партнерами из общественных организаций. То есть, я надеюсь, что мои обсуждения скоро дадут вам ответы на вопросы о том, как будет проходить эта чистка. Но то, что система должна быть очищена от коррумпированных, несправедливых судей и других коррумпированных лиц, для меня однозначно, и это однозначно также для нашего правительства», - подчеркнул Андреасян.