Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны ВС Азербайджана на Ерасхском участке границы

6 августа около 12:10 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по расположенным на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы позициям ВС Армении, используя стрелковое оружие различного калибра, в результате чего загорелась трава, расположенная на участке между позициями.