Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны ВС Азербайджана на Ерасхском участке границы

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
«Армянская сторона осуществляет действия по подавлению огня противника. Пострадавших нет», - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.
6 августа около 12:10 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по расположенным на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы позициям ВС Армении, используя стрелковое оружие различного калибра, в результате чего загорелась трава, расположенная на участке между позициями.
Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
«Армянская сторона осуществляет действия по подавлению огня противника. Пострадавших нет», - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.
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