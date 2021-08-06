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Армения

Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны ВС Азербайджана на Ерасхском участке границы

Здание Министерства обороны Армении в Ереване

6 августа около 12:10 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по расположенным на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы позициям ВС Армении, используя стрелковое оружие различного калибра, в результате чего загорелась трава, расположенная на участке между позициями.

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

«Армянская сторона осуществляет действия по подавлению огня противника. Пострадавших нет», - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

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