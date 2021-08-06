Посол США Линн Трейси снова в Сюнике

«Сюник – одно из моих любимых мест в Армении. Я была здесь не раз. Этим летом, когда у меня появилось личное время, я захотела провести его здесь, посетить наш партнерский отель «Басен» в рамках программы «Моя Армения» и вместе с Асмик совершить приятный поход», - говорит посол на видео, опубликованном на странице USAID Armenia в Facebook.

Джон Алело в свою очередь отмечает, что находится в Сюнике впервые, сообщая, что USAID реализует там множество программ․ «Это означает, что у меня будет возможность много раз возвращаться в Сюникскую область. Здесь есть много красивых мест», - говорит он.

Напомним, что посол США также посещала Сюник в апреле этого года.