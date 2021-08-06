Россия размещает новые силы на армяно-азербайджанской границе и считает важной скорейшую демаркацию границы

Бикантов сначала сказал, что вопрос размещения подвижных пограничных постов вдоль границы относится к компетенции Пограничной службы ФСБ России, а затем добавил: «Одной из проблем реализации размещения пограничников вдоль границы является отсутствие международно-правового оформления, на которое накладывается дефицит взаимного доверия сторон. Считаем, что устойчивую деэскалацию на границе может обеспечить только безотлагательный запуск работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с ее последующей демаркацией. Россия выступает за скорейшее начало этого процесса».

«Лента.ру», которая часто публикует проазербайджанские статьи, вчера по этому поводу опубликовала статью, в которой говорится, что «МИД России заявил, что Москва не правомочна без согласия Баку размещать пограничников на армяно-азербайджанской границе».

Вместе с тем вчера все российские СМИ со ссылкой на Минобороны Армении сообщили, что российские пограничники размещены в районе общины Воскепар Тавушской области Армении.

Официальная Москва в последнее время часто заявляет о необходимости как можно скорее начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы с последующей демаркацией. Вчера, в частности, Бикантов заявил, что Москва серьёзно обеспокоена участившимися в последнее время вооруженными инцидентами, происходящими на отдельных участках армянско-азербайджанской границы и готова и далее вносить активный вклад в процесс нормализации обстановки в районе армяно-азербайджанской границы, в том числе через меры по деэскалации и запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы.

Представитель МИД России заверяет, что делимитация и демаркация границы вместе с разблокированием экономических и транспортных связей в регионе, a также стимулированием межобщинного диалога будут способствовать превращению Закавказья в зону стабильности, безопасности и процветания.