COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 4 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 6 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 208 и сейчас составляет 220 825.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 4 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 636.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1124 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 040, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 378 897 (6 492 за сутки).