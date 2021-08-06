Ишхан Сагателян с третьей попытки избран вице-спикером НC

В голосовании приняли участие 103 из 107 депутатов, за кандидатуру Сагателяна проголосовали 64 депутата, против - 37, недействительными были признаны 2 бюллетеня.

«Я благодарю около 270 тысяч граждан. Вы дали нам мандат, и мы обязаны полноценно представлять вас в Национальном собрании. Благодарю также тех граждан, которые приняли участие в выборах, но избрали не нас, мы будем представлять и их интересы, - заявил Сагателян, продолжив: - Депутат Национального собрания руководствуется своей совестью и убеждениями. Моя совесть диктует мне быть обеспокоенным сложившейся в стране ситуацией, не смиряться с той ситуацией, которая существует, и мое убеждение состоит в том, что перед страной стоят множество проблем и вызовов, которые должны быть преодолены. Я готов к серьезной работе и буду представлять голос народа в парламенте».

Ишхан Сагателян был выдвинут на эту должность уже в третий раз. Вчера в течение всего дня парламент так и не смог избрать вице-спикера от оппозиции. Дважды для его избрания оказывалось недостаточно голосов. Власть и оппозиция выдвигали по этому поводу взаимные обвинения. Если по итогам первого голосования Ишхану Сагателяну для избрания не хватило лишь одного голоса, то по итогам второго голосования не хватало 5 голосов.