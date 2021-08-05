Соединенные Штаты посылают сигнал Азербайджану: отступи или получишь санкции – Барсамян

Об этом в интервью Радио Азатутюн заявил сопредседатель одной из самых влиятельных армянских лоббистских организаций в США, Армянской ассамблеи Америки, Энтони Барсамян.

«Россия, США и Франция входят в Минскую группу ОБСЕ, и эти страны хотят быть уверенными в том, что стороны привержены переговорному процессу. Все стороны – Армения, Арцах (Нагорный Карабах – ред.) и Азербайджан – должны вернуться за стол переговоров. Мы видим, что Армения готова вернуться за стол переговоров. Азербайджан при поддержке Турции проявляет агрессию против Армении, продолжает демонстрировать свою агрессию. Я думаю, что США таким решением Палаты представителей послали Азербайджану четкий сигнал воздержаться от такого поведения, иначе Вашингтон начнет вводить санкции в отношении Азербайджана», - отметил Барсамян.

Около недели назад, 28 июля, Палата представителей США большинством голосов одобрила инициированный конгрессменом Фрэнком Паллоне законопроект, согласно которому в следующем году будет ограничиваться оказание американской военной помощи Азербайджану. В документе, к которому присоединились как демократы, так и республиканцы, говорится, что в 2022 году Азербайджан не сможет получать средства по статьям, касающимся международного военного образования и подготовки, а также на внешнего военного финансирования.

Тем не менее, остается в силе еще одно положение закона, согласно которому Баку за последние годы получил в десятки раз больше финансирования на борьбу с терроризмом, траффикингом и наркоторговлей. В частности, за последние два года средства, выделенные Азербайджану на эти цели, составили около 100 миллионов долларов.