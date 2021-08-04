Пашинян: Азербайджан выдвигает коридорную логику, понимая, что это для нас неприемлемо

Об этом, представляя аппарату Министерства обороны и высшему офицерскому составу ВС Армении новоназначенного министра Аршака Карапетяна, накануне заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В своей речи он отметил, что Аршак Карапетян вступает в должность в очень сложной ситуации.

«Я говорю о ситуации в регионе, которую, к сожалению, нельзя считать стабильной. Однако я считаю это хорошим поводом представить некоторые замечания в этой связи.

Во-первых, хочу констатировать, что сегодня у нас достаточно напряженная ситуация вокруг Республики Армения. Вы знаете, что 12 мая подразделения вооруженных сил Азербайджана незаконно пересекли границу Республики Армения. И за это время было много критики относительно того, почему Вооруженные силы Армении не принимают меры для преодоления этой ситуации. Хочу констатировать, что изначально наша позиция была следующей: пока есть возможность урегулировать ситуацию посредством дипломатии и политики, мы будем идти этим путем. И пока мы видим такую возможность, мы должны вести процесс именно этим путем», - отметил Никол Пашинян.

Глава правительства подчеркнул, что, по сути, Азербайджан продолжает проводить определенную агрессивную политику в отношении Армении.

«И особенность этой политики заключается в следующем: Азербайджан пытается создать впечатление, что он создал в регионе и вокруг Армении какую-то повестку, и он, по сути, диктует эту повестку. Он хочет создать такое впечатление.

Мы должны констатировать, что у нас есть своя повестка, и Республика Армения, по сути, была и продолжает находиться в рамках своих международных обязательств.

И я должен сообщить вам об одном нюансе: Азербайджан пытается представить свои собственные комментарии по этой повестке, и, как я уже многократно говорил, цель состоит в том, чтобы сорвать решение вопросов этой повестки. То есть, на самом деле делается попытка не дать возможности решить вопросы, которые также находятся в повестке дня правительства Республики Армения», - отметил Пашинян.

В этой связи армянский премьер коснулся вопроса открытия путей сообщения в регионе.

«Вы знаете, что в предвыборный период я много раз говорил об открытии коммуникаций в регионе. И это один из ключевых пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября. Я хочу, чтобы это было предельно ясно, и думаю, что также из публичных заявлений все вы сделали вывод, что открытие региональных коммуникаций является одним из приоритетов правительства Республики Армения.

А что делает Азербайджан? Пытается добавить в эту тему компоненты, которые по своему содержанию неприемлемы для Республики Армения. Я имею в виду, в частности, разговоры о коридоре. Все должны знать, что никогда не было никаких договоренностей о коридоре через территорию Республики Армения. И Республика Армения не только не взяла на себя никаких устных или письменных обязательств по этой теме, но и четко выражала свою позицию во всех случаях, когда звучали подобные предложения. И договоренности, которые у нас есть, по сути, отражены в заявлениях от 9 ноября и 11 января», - отметил он.

Пашинян, в частности, заявил, что в заявлении от 11 января говорится, что Республика Армения должна иметь возможность осуществлять транзит грузов через территорию Азербайджана, а Азербайджан должен иметь возможность осуществлять транзит товаров через территорию Армении. «Хочу обратить ваше внимание на текст объявления от 11 января: там очень четко прописано, что должны быть обсуждены и достигнуты договоренности о таможенном, пограничном, санитарном, фитосанитарном контроле. То есть, существует четкая констатация того, что, как это принято логически и как это бывает, в случае использования территории Армении в качестве транзитной территории, как и во всех других случаях, это пересечение должно происходить в соответствии с этими правилами. Например, как сегодня пересекают границу граждане Грузии или Исламской Республики Иран? То есть по тем же правилам. Конечно, мы приняли эту повестку», - отметил премьер.

«Почему мы приняли эту повестку? Это тоже хочу сказать. Потому что политикой Азербайджана на протяжении почти 30 лет была блокада Армении. То есть, открытие коммуникаций - это на самом деле наша повестка, а не Азербайджана. Потому что мы считаем, что, открывая коммуникации, мы преодолеваем политику Азербайджана по блокаде Республики Армения.

И Азербайджан именно по этой причине выдвигает коридорную логику, понимая, что это для нас неприемлемо. Он хочет, чтобы события развивались таким образом, чтобы не было открытия коммуникаций. То есть, не было выхода Армении из блокады. Это очень простая логика. И очень важно, чтобы все мы зафиксировали эти нюансы», - добавил он.

Что касается вопроса демаркации и делимитации границ, Никол Пашинян напомнил, что в предвыборный период он несколько раз говорил, что это является повесткой Армении.

«Вы помните, что во время утечки так называемого «ужасного» документа я зяявил на заседании правительства, что мы принимаем эту повестку и примем эту повестку. Это также наша повестка, потому что иметь демаркированные и делимитированные границы – это как иметь забор вокруг собственной страны. И я продолжаю придерживаться этой позиции.

И прежде при обсуждении этого документа мы говорили, что для нас неприемлемо присутствие азербайджанских войск на нашей территории и проведение процесса демаркации и делимитации в этих условиях. И тогда мы поставили именно эти условия для решения этой проблемы и продвижения по этому пути.

Думаю, позиция Армении соответствует позиции международного сообщества, которая отражена в нескольких заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанных после ноября 2020 года. Очень важно отметить также, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в частности в заявлении от 13 апреля, отметили необходимость урегулирования на основе известных сторонам принципов и элементов. Почему я говорю это? Для того, чтобы мы четко зафиксировали, что международное сообщество само признает необходимость решения конфликта и, следовательно, констатирует наличие конфликта.

И в этой связи должен констатировать, что наши подходы и позиции по поводу наличия конфликта совпадают с подходами и позицией мирового сообщества», - отметил премьер-министр Армении.

Пашинян подчеркнул, что на внеочередных парламентских выборах 20 июня 2021 года власти получили от граждан Республики Армения мандат для открытия эпоху мирного развития для страны и региона.

«Мы решительно настроены идти этим путем, но должны констатировать, что, к сожалению, это зависит не только от Республики Армения. В этом вся проблема. К сожалению, мир зависит не только от нас, он зависит от того, насколько своими усилиями и усилиями международного сообщества мы сможем привести в конструктивное поле те страны, которые являются угрозой для мира в регионе, но, с другой стороны, мы должны принять ту повестку, что, в свою очередь, мы должны быть максимально конструктивными, чтобы мы могли реализовать полученный от народа мандат, конечно, ни в коем случае не в ущерб национальным и государственным интересам Республики Армения», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что самая большая задача заключается в том, чтобы максимально быстро провести процесс реформирования Вооруженных сил. «Мы все несем большую ответственность и должны нести эту ответственность. Факт в том, что судьба возложила именно на нас реализацию этой повестки, и мы должны с честью преодолеть эти вызовы. Роль министра обороны здесь сложно переоценить», - заявил премьер-министр.