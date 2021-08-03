Мгер Григорян снова вице-премьер. Карен Андреасян – министр юстиции, Тигран Хачатрян – министр финансов

Президент также подписал указы о назначении Карена Андреасяна министром юстиции, а Тиграна Хачатряна министром финансов.

На свои должности переназначены министр экономики Ваган Керобян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян и министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Тексты указов размещены на официальном сайте президента Армении.

Ранее по предложению премьер-министра Пашиняна, президент Армен Саркисян назначил Сурена Папикяна вице-премьером, Аршака Карапетяна – министром обороны, бывшего губернатора Гегаркуника Гнела Саносяна – министром территориального управления и инфраструктуры, Романоса Петросяна - министром окружающей среды, а Нарека Мкртчяна – министром труда и социальных вопросов.