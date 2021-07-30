Предложение Пашиняна разместить российских наблюдателей вдоль армяно-азербайджанской границы «очень логичное» - Андраник Кочарян

Председатель постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян считает преждевременным называть это переговорами, скорее обсуждениями. «Немного преждевременно говорить о переговорах, но это обсуждения, направленные на то, чтобы не допустить подобных действий», - сказал он.

Как сообщил российский «Интерфакс», был запланирован визит первого заместителя министра обороны Армении Аршака Карапетяна в Москву, где была возможна его встреча с министром обороны Азербайджана.

Заместитель директора Службы национальной безопасности (СНБ) Степан Мелконян сегодня, по сути, не стал отрицать факт возможной встречи. «Всегда бывают встречи для нахождения ситуационных решений. Но что касается содержательной части... это вы, наверное, должны обсудить с военно-политическим руководством, потому что они участвуют», - сказал он.

А о том, какой документ обсуждается на встрече, замдиректора СНБ и председатель комиссии НС по обороне и безопасности не осведомлены.

Аналитик Татул Акопян, не раскрывая своих источников, опубликовал статью о возможном содержании обсуждаемого документа. Согласно статье, Баку настаивает на том, чтобы Армения и Азербайджан признали границы друг друга и оставшаяся часть Карабаха получила некий статус, скажем, статус культурной автономии, чтобы начался процесс делимитации и демаркации, одним из важных условий которого является вопрос об анклавах, а также чтобы Азербайджан получил свободный путь по территории Армении, соединяющий его с Нахичеваном и Турцией.

Комментарий Андраника Кочаряна касался не содержания документа, а тех, кто его опубликовал. «Кто такой Татул Акопян?.. По крайней мере, нам повезло, что наш знаменитый «зять» давно молчит... теперь выяснилось, что у «зятя» достаточно шпионов в системе государственного правления. Социальные сети наводнены различной информацией, но мы должны следовать той логике, которую реализует наша страна... У меня нет информации о документе, который вы указали», - сказал Кочарян.

Депутат Национального собрания 8-го созыва от оппозиционного блока «Честь имею» Тагуи Товмасян считает опасной секретность вокруг переговоров и документа. «Многие вопросы внешней политики по-прежнему остаются за завесой секретности, и это те вопросы, которые имеют прямое и жизненно важное значение для нас, для нашего будущего, для нашей страны. В этой ситуации я не могу сказать, насколько эта секретность отвечает государственным интересам Армении», - сказала она.

Пока возможные переговоры держатся в секрете, пограничная напряженность сохраняется. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на вчерашнем заседании правительства в качестве решения повторил свое предложение разместить на границе российских наблюдателей. Однако на этот раз он говорил не только о Сюнике и Гегаркунике, но и обо всей протяженности армяно-азербайджанской границы.

На вопрос, какова реакция на это предложение, Андраник Кочарян ответил: «Предложение премьер-министра РА очень логичное, прежде чем было сделано подобное предложение, как правило, должны были пройти консультации».

Депутат Тагуи Товмасян, которая родом из Вардениса, уверена, что необходимо укреплять собственную систему обороны. Доверять защиту собственных границ вооруженным силам другой страны она считает тревожным. «Армянские вооруженные силы должны защищать наши границы. Другое дело, что если приедет наблюдательная миссия или будут установлены какие-то устройства, это, возможно, создаст дополнительную среду безопасности. Мы должны уповать на себя, должны усилить нашу армию, выправить и выпрямить спину. У нас нет альтернативы. Нужно быстро найти выход, потому что в этой ситуации мы не сможем долго удерживать жителей в приграничных населенных пунктах. Люди просто хотят безопасного места для жизни, безопасной среды. И эту среду государство должно для них создать», - сказала депутат.

В этом контексте она считает тревожным также тот факт, что несмотря на то, что с 12 мая этот участок границы является взрывоопасным, против азербайджанских вооруженных сил там стоят военнослужащие-срочники. Из последних трех погибших двое - срочники, и, по сведениям депутата, один из раненых солдат служил всего несколько дней. «Получается, что мы, по сути, направляем на передовую людей, не прошедших боевую подготовку. Это отношение следует как можно скорее пересмотреть. Сменой министров обороны этот вопрос не решить», - сказала Товмасян.

В ответ на вопрос, не видят ли они проблемы в том, что власть, обещавшая в своей предвыборной программе переход к профессиональной армии, на наиболее напряженном участке границы поставила военнослужащих-срочников, Андраник Кочарян призвал поднять этот вопрос перед председателем комиссии НС уже нового, 8-го созыва, не опровергнув, кстати, что он будет выдвинут на эту должность. «Я вижу много проблем, но моя задача – также найти решение этих проблем вместе с правительством», - добавил он.