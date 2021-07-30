Евросоюз призывает Ереван и Баку начать переговоры о делимитации и демаркации границы

Об этом в Твиттере написал спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар, призвав отвести представителей вооруженных сил двух стран друг от друга с целью демилитаризации ситуации.

«Несомненно, необходимо более всеобъемлющее мирное урегулирование. Европейский союз готов помочь», - заявил он.

До этого Тойво Клаар провел телефонную беседу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Арменом Григоряном.

Согласно официальному сообщению, армянская сторона подчеркнула, что «Азербайджан выдвигает против Армении ложные территориально-исторические претензии, направленные на подрыв региональной безопасности и мира».

Между тем, министр иностранных дел Азербайджана заверил своего европейского собеседника, что Баку не заинтересован в пограничной напряженности и выступает за дипломатическое урегулирование существующих проблем.