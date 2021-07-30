Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Игоря Попова на посту российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ сменил Игорь Ховаев

Игорь Ховаев

Впервые за 11 лет Москва сменила своего представителя в Минской группе ОБСЕ по Нагорному Карабаху․

Игоря Попова, который являлся российским сопредседателем группы с 2010 года, сменил Игорь Ховаев. Именно Ховаев подписал вчерашнее заявление посреднической группы.

Когда именно произошли изменения, официально не сообщается.

Игорю Ховаеву 59 лет. До 2020 года он в течение пяти лет был послом России на Филиппинах. До этого он занимал должность советника посольства России во Вьетнаме.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG