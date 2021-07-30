Игоря Попова на посту российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ сменил Игорь Ховаев

Игоря Попова, который являлся российским сопредседателем группы с 2010 года, сменил Игорь Ховаев. Именно Ховаев подписал вчерашнее заявление посреднической группы.

Когда именно произошли изменения, официально не сообщается.

Игорю Ховаеву 59 лет. До 2020 года он в течение пяти лет был послом России на Филиппинах. До этого он занимал должность советника посольства России во Вьетнаме.