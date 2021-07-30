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Карабах

ОБСЕ призывает Ереван и Баку полностью выполнить заявление от 9 ноября

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде

ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан полностью выполнить заявление от 9 ноября для мирного решения существующих вопросов.

«Сообщения о продолжающихся инцидентах на армяно-азербайджанской границе вызывают серьезную озабоченность», - написала в Твиттере действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, призвав стороны опираться на последние гуманитарные шаги.

Напомним, что в июне при поддержке США и Европейского союза, а также при посредничестве Грузии Азербайджан вернул 15 армянских военнопленных в обмен на карты минных полей.

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