Ушел из жизни писатель Армен Шекоян

Поэт, прозаик Армен Щекоян является автором многочисленных сборников, лауреатом ряда премий. Сам писатель считал наиболее ценной премию имени Гранта Матевосяна, которой он был удостоен в 2017 году.

Шекоян получил филологическое образование в Ереване, продолжил его в Москве в Институте литературы имени Горького. Работал в издательстве «Советский писатель», в 1990-1992 годах был генеральным директором издательства «Наири», в 1992-1997 годах - директором дома-музея Ованнеса Туманяна.

С 1982 года он являлся членом Союза писателей Армении.

До конца жизни Шекоян писал объемный роман «Армянское время», состоящий из десятков томов и являющийся летописанием наших дней. Роман по частям печатался в газете «Аравот».