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Культура

Ушел из жизни писатель Армен Шекоян

Армен Шекоян

После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 68 лет скончался один из лучших армянских писателей нашего времени Армен Шекоян. Об этом Радио Азатутюн сообщила его супруга Марине Шекоян.

Поэт, прозаик Армен Щекоян является автором многочисленных сборников, лауреатом ряда премий. Сам писатель считал наиболее ценной премию имени Гранта Матевосяна, которой он был удостоен в 2017 году.

Шекоян получил филологическое образование в Ереване, продолжил его в Москве в Институте литературы имени Горького. Работал в издательстве «Советский писатель», в 1990-1992 годах был генеральным директором издательства «Наири», в 1992-1997 годах - директором дома-музея Ованнеса Туманяна.

С 1982 года он являлся членом Союза писателей Армении.

До конца жизни Шекоян писал объемный роман «Армянское время», состоящий из десятков томов и являющийся летописанием наших дней. Роман по частям печатался в газете «Аравот».

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