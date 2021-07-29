Режим прекращения огня не соблюдался. Жизни раненых вчера и сегодня военнослужащих вне опасности

На Гегаркуникаском участке армяно-азербайджанской границы режим прекращения огня не соблюдался. Как сообщает Министерство обороны Армении, минувшей ночью вооруженные силы Азербайджана вновь прибегли к провокации, открыв огонь по армянским позициям, а затем в 8:40 вновь открыли огонь, началась перестрелка.

Губернатор Гегаркуникской области сообщил, что перестрелка произошла на той же позиции близ Верин Шоржа, где вчера шли боевые действия.

«Перестрелка произошла ночью и на рассвете в направлении той позиции, где вчера и предыдущей ночью шли интенсивные бои», - сказал Гнел Саносян.

Сегодня утром огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник - старший лейтенант. Начальник Военно-медицинского управления Вооруженных сил Саак Оганян сообщил, что жизнь военнослужащего вне опасности. «Сейчас он на пути в Ереван, у него ранение средней степени тяжести. Когда его доставят в Ереван, мы его прооперируем, проблем не будет. Здесь опасности не видим», - сказал он.

В ночь на 28 июля в ходе боевых действий на Гегаркуникском участке границы погибли трое армянских военнослужащих, еще четверо были ранены. Из них крайне тяжелым было состояние Вачагана Мартиросяна. У него ранения в бедро, лицо и шею. По словам Саака Оганяна, состояние военнослужащего стабилизировалось. «Вачаган готовится к операции в ближайшие дни, у него в результате взрыва сломана челюсть. Его готовят, чтобы его состояние немного улучшилось, чтобы можно было провести операцию. Я надеюсь, что все будет хорошо», - сказал Оганян.



Врачи надеются, что сегодня вечером Вачаган Мартиросян сможет самостоятельно дышать и его отключат от аппарата искусственного дыхания. Жизни всех пяти военнослужащих, раненных на границе в Гегаркуникской области, находятся вне опасности, подчеркнул начальник Военно-медицинского управления ВС. «У всех в состоянии есть улучшение, их жизни опасность не грозит», - сказал Саак Оганян.