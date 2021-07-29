Палата представителей США приняла закон о запрете военной помощи Азербайджану

Поправка к Закону США о внешней помощи на 2022 финансовый год гласит, что средства, предусмотренные по программам международного военного образования и подготовки, а также внешнего военного финансирования не могут быть предоставлены Азербайджану.

За исключением этих программам, которые носят регулярный характер, оборонное ведомство США, тем не менее, может предоставлять Азербайджану военную технику в рамках своего годового бюджета.

Сопредседатель комитета по армянским делам, конгрессмен Фрэнк Паллоне приветствовал принятие документа. В первой половине дня, касаясь напряженности на армяно-азербайджанской границе, конгрессмен написал в Twitter: «Нападения Азербайджана являются частью плана по захвату территории Армении и нанесению удара по демократии».

Боевые действия на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы, от Сотка до Верин Шоржа, начались рано утром в среду и продлились несколько часов. Армянская сторона сообщила о 3 погибших и 4 раненых военнослужащих, азербайджанская сторона - о 2 раненых.

При посредничестве командования российских миротворческих сил была достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня на армяно-азербайджанской линии соприкосновения. Прекращение огня было установлено с 10:40 28 июля.