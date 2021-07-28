На фоне пограничной напряженности посол Лакот подтверждает готовность Парижа рассмотреть заявку Еревана

«Я полностью осведомлен о том, что в данный момент, когда мы проводим это мероприятие, на территории Республики Армения, в Гегаркунике, ведутся боевые действия. Естественно, наши мысли - с солдатами, с семьями погибших военнослужащих. Мы осознаем, что все это происходит в контексте обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Эти события вызывают обеспокоенность Франции. Это нарушение режима прекращения огня, и по этой причине ситуация с безопасностью на границах Армении ухудшилась. Франция призывает к возобновлению политических процессов между Арменией и Азербайджаном. Но процесс должен быть справедливым и не должен происходить под воздействием применения силы. Естественно, есть контакты между Францией, Россией и США в рамках Минской группы ОБСЕ с тем, чтобы в первую очередь ситуация успокоилась, а затем, когда придет время, внести свой вклад в возобновление политического процесса. В настоящий момент нас больше всего беспокоит ситуация на границах Армении. Естественно, мы помним о тех пунктах заявления от 9 ноября 2020 года, с которыми пока есть проблемы. В частности, пункт об освобождении всех военнопленных, удерживаемых в Азербайджане», – сказал Лакот.

По сообщению Минобороны Армении, ночью на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы, на участке населенных пунктов Сотк - Верин Шоржа Гегаркуникской области, вследствие нападения азербайджанской стороны начались боевые действия, которые продолжились сегодня утром. Армянская сторона сообщает о трех погибших и четырех раненых, а азербайджанская – о двух раненых.

По заверению Минобороны Армении, линия соприкосновения не изменилась, «азербайджанские подразделения, понеся потери, были отброшены на исходные позиции».

Вопрос статуса Карабаха должен решаться только путем переговоров - Лакот

На фоне очередного военного столкновения на армяно-азербайджанской границе и продолжающегося молчания ОДКБ сегодня посол Франции повторил свое нашумевшее заявление, сделанное на прошлой неделе в интервью Радио Азатутюн, о том, что Париж готов рассмотреть любые обращения Еревана в сфере обороны.

«В интервью Радио Азатутюн я сказал, что Франция готова рассмотреть обращения Армении в сфере обороны. Но следует также учитывать общий контекст. Во-первых, Армения и Франция не входят в один и тот же военный альянс. В целом, наша цель - не подготовка к будущим войнам, а избегание конфликта, войны, потому что мы считаем, что существующие в регионе проблемы не должны решаться силовыми методами. Вопрос статуса Карабаха, вопрос границы между Арменией и Азербайджаном должны решаться только путем переговоров. Любой другой путь приведет к тупику», - сказал посол.

Жонатан Лакот также рассказал о возможном визите президента Франции Эмманюэля Макрона в Армению. «Прежде всего, позвольте мне коснуться визита президента Макрона. В 2018 году, находясь в Ереване на саммите Франкофонии, он обязался вернуться в Армению, на этот раз с двусторонним визитом. На данный момент нет точной даты визита президента Макрона в Армению. Но в целом могу сказать, что президент приедет с визитом, когда он будет полезен для поддержки политических процессов в регионе. Тогда мы увидим, какой документ может быть подписан между Арменией и Францией», - сказал Лакот.

Сегодня армянское историческое наследие находится под угрозой - Лакот

Сегодня посол Франции встретился с журналистами в историко-археологическом музее-заповеднике «Эребуни», где ведутся совместные армяно-французские археологические раскопки.

«Археология для нас не вторична. Она также содержит много политических элементов. Мы находимся в регионе, где могут быть случаи, когда некоторые стороны пытаются присвоить историческое наследие. Нечто подобное происходило и во Франции. Вот почему очень важно, чтобы мы проявляли научный подход к этим вопросам и по возможности в рамках регионального и международного сотрудничества. С этой точки зрения наследие Урарту очень важно. Это очень важно для истории Еревана, очень важно для древнейшей истории Армении и для всего региона. В заключение отмечу, что данная программа является частью общей масштабной программы сохранения наследия, реализуемой Францией в Армении. Франция запускает в Армении многолетнюю программу защиты наследия. Мы знаем, что сегодня армянское наследие находится под угрозой, и мы хотим быть рядом с Арменией, чтобы защитить это наследие и ценить его. Это сфера армяно-французского сотрудничества, которую президент Макрон выразил желание расширить», - сказал чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Жонатан Лакот.