Франция осведомлена о боевых действиях на территории Армении и призывает возобновить политический процесс - посол

«Я осведомлен о том, что на территории Армении идут боевые действия», - сегодня на брифинге с журналистами сказал посол Франции в Армении Жонатан Лакот, отметив, что «наши мысли – с семьями погибших военнослужащих».

Эти события вызвали обеспокоенность Франции, сказал посол, подчеркнув, что режим прекращения огня нарушается.

Франция призывает к возобновлению политических процессов между Арменией и Азербайджаном. По словам Лакота, есть контакты между Францией и Россией с целью стабилизации ситуации.

«В данный момент нас больше всего беспокоит ситуация на границах Армении», - сказал французский посол.

Боевые действия на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы – на участке от Сотка до Верин Шоржа, начались ночью и продолжились сегодня утром. Армянская сторона сообщает, что в результате боевых действий трое армянских военнослужащих погибли, еще трое - получили ранения, один - пропал без вести. Азербайджанская сторона сообщает о двух раненых.