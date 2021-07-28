Минобороны: У армянской стороны трое погибших и двое раненых

Об этом сообщает Министерство обороны Армении, отмечая, что эти данные по состоянию на 8:30 утра.

В сообщении отмечается, что боевые действия продолжаются.

Ранее в оборонном ведомстве Армении сообщили, что примерно в 3:40 подразделения вооруженных сил Азербайджана в очередной раз спровоцировали нарушение режима прекращения огня на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Согласно сообщению, в районе от Сотка до Верин Шоржа развернулись локальные бои, в результате которых потери есть с обеих сторон.

«Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - заявили в Минобороны Армении.

Министерство обороны Армении, в частности, обвинило Азербайджан, в нарушении режима прекращения огня перед намеченными в Москве переговорами.

«Противник пытается улучшить свои позиции, создавая благоприятные условия для продвижения.

Подразделения ВС РА выполняют поставленные перед ними боевые задачи, осуществляют оборону собственных позиций, не допуская продвижения противника», - отметили в оборонном ведомстве Армении.

МИД Армении в свою очередь заявил, что Ереван задействует весь имеющийся у него военно-политический инструментарий.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана утверждает, что подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанских войск в «Кельбаджарском районе» вскоре после полуночи, в результате чего двое азербайджанских военнослужащих были ранены. По словам официального Баку, азербайджанские силы применяют «соответствующие меры».