В недалеком будущем Запад установит военное присутствие в Армении – Сефилян

Об этом в интервью Радио Азатутюн заявил руководящий член партии «Национально-демократический полюс» Жирайр Сефилян.

По его словам, если бы ни усилия западных держав после 44-дневной войны, Турция и Азербайджан при попустительстве России оторвали бы от Армении Сюник и часть Гегаркуника.

«Наш народ должен понять, что после 9 ноября [2020 года] наши границы защищаем не мы, а Запад. К счастью, Запад решил активизироваться и в какой-то мере взять ситуацию под контроль. Мы всегда говорили, что наша страна полностью управляется извне. В основном мы имели в виду Москву, но могу добавить, что, к счастью, в последнее время Запад уже вмешивается в это внешнее управление, и, благодаря этому, мы сегодня имеет то, что имеем», - отметил он.

Комментируя недавнее заявление посла Франции о готовности Парижа рассмотреть заявку Армении в сфере обороны, а также поездку посла США в приграничные районы Гегаркуниской области Армении, Сефилян отметил, что когда послы говорят о таком лично или физически посещают границу, то следует понимать, что ситуация обостряется. «И представитель данной страны таким образом грозит пальцем турецкой стороне, говоря, что вы должны знать свои пределы. У всего есть пределы. Все мы помним несколько визитов [посла США] в Сюник. Другими словами, наш народ должен понимать, что если бы не вмешательство Запада, от Армении сегодня почти ничего не осталось бы. Мы должны это понимать и ценить», - заявил представитель партии «Национально-демократический полюс».

Сефилян также видит возможность военного присутствия Запада в Армении и Нагорном Карабахе в недалеком будущем.

«Прежде всего, сегодня обсуждается присутствие французских войск. Однако, если Россия в ближайшее время не примет это предложение Запада, перед ней может появиться гораздо худший вариант. Я имею в виду представителей польской армии в Армении и Арцахе [Нагорном Карабахе]. Ясно, что у России нет необходимого потенциала, чтобы противостоять четким требованиям Запада. Хочу сказать, что в этот период такое будет. Однако мы должны понимать, что сегодня вмешательство Запада или их социальные и финансовые обещания, то, что Запад уже переходит к практическим шагам, являются ясным посылом армянскому народу. Запад говорит:мы готовы поддержать вас, все, что вам нужно сделать, это вылезти из-под [российского] сапога. Все мы, армяне, должны понимать, что в основном из-за этого мы получили 44-дневнюю бойню. Если бы у нас было немного ума и мы смогли бы бок о бок с грузинами выйти из-под этого сапога в 2008 году, сегодня мы бы не получили войну. И даже если бы была война, она бы имела противоположный исход. Мы должны понимать, что главная причина наших потерь, причина нашего ослабления – это раболепство нашей политической «элиты». Нужно как можно скорее избавиться от этого явления», - заявил Жирайр Сефилян.

.