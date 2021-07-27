Омбудсмен Карабаха: Какое отношение имеют права человека к правовому статусу территории?

По словам омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, 32-летний Артак Манасян сейчас находится у себя дома в селе. «Его избили, на мой взгляд, хотели получить от него определенную информацию. Но он не говорил, потому что у него есть определенные психические проблемы. А они подумали, что он что-то скрывает, не говорит, поэтому еще больше били», - сказал омбудсмен.

Отец Артака Рашид Манасян рассказал, что его сын отвел их семь коров на пастбище и невольно вслед за скотиной попал на территорию, которая после войны перешла под контроль Азербайджана. «Он ушел за коровами и дошел до их поста, там была пара человек, они свистнули, пришли еще несколько человек. Он при незнакомцах не разговаривает, а они думали, что он что-то скрывает, избили», - сказал Манасян.

По словам отца, сын сейчас лечится, у него много травм. Азербайджанские военные бросили его в мешок и избивали, желая добиться от него какой-нибудь информации, в то время как Артак и их языка не понимал, и ничего не мог объяснить на армянском. У него инвалидность.

«Синяки на голове, на лице, возле ушей постепенно проходят, но коленная чашечка сломана, в гипсе. «Когда он поправится, мы пока не знаем», - сказал отец Артака.

Артак был передан армянской стороне при посредничестве российских миротворцев. Сегодня миротворцы, по словам главы села Мачкалашен Лерника Аванесяна, его посетили. «Они также снимали, особенно поврежденные места», - сказал он.

Пять дней назад произошел похожий случай: один из жителей села Айгестан Аскеранского района заблудился и попал в руки азербайджанских военных. Он также был возвращен при посредничестве российских миротворцев.

Омбудсмен Карабаха подчеркивает, что после войны новые границы не проведены, окопы не вырыты, на этой невидимой границе солдат нет, и если не будет проводиться работа по информированию, такие случаи будут повторяться. «Должна проводиться работа главами общин с участием представителей Армии обороны, чтобы жители общин точно знали, где заканчивается территория, находящаяся под армянским контролем, чтобы в будущем таких случаев не было», - сказал он.

Факт пыток заблудившегося человека с инвалидностью, по мнению омбудсмена Карабаха, является еще одним доказательством того, что азербайджанец, который на протяжении 30 лет воспитывался на ненависти к армянам, не может мирно сосуществовать рядом с армянином.

По словам Степаняна, это должно стать сигналом для международных структур и тех, кто занимается урегулированием этого конфликта. «В краткосрочной перспективе говорить о каком-то мирном сосуществовании не может быть и речи», - сказал омбудсмен.

В связи с этим инцидентом омбудсмен Карабаха обратился в международные структуры, занимающиеся защитой прав человека, однако он подчеркивает, что у этих структур пассивная позиция.

Азербайджан, виновный в военных преступлениях, продолжает оставаться безнаказанным, на протяжении 9 месяцев не возвращая пленных и не предоставляя информации о других пленных армянах. «Их [международных структур] пассивная позиция просто подрывает защиту прав и свобод человека от агрессии диктатуры», - сказал омбудсмен.

По словам Гегама Степаняна, международные организации часто отвечают, что хотели бы приехать и на месте ознакомиться с ситуацией, но Азербайджан не соглашается на это. Омбудсмен задается вопросом: какое отношение имеют права человека к правовому статусу территории?