Арутюнян отказывается от мандата и продолжает свою деятельность на посту губернатора Ширака

Губернатор Ширакской области Ованнес Арутюнян на последних внеочередных парламентских выборах был 38-м номером в списке правящей партии «Гражданский договор». Он отказался от депутатского мандата и продолжит свою деятельность на посту губернатора, по его словам, до тех пор, пока его политическая команда не примет другое решение.

«Я подал заявление о самоотводе, чтобы не брать мандат. В настоящее время я продолжаю свою деятельность в качестве губернатора Ширака. В дальнейшем уже политическая команда примет решение о том, продолжать ли мне здесь работать или перейти на другую работу, или вообще не работать, это уже будет политическое решение», - сказал Арутюнян.

Власти, получившие на досрочных выборах большинство, заявляют, что получили стальной мандат на установление диктатуры закона. Мы поинтересовались у губернатора, который занимает этот пост уже полгода, означает ли это, что он изменит свой стиль работы.

«Основные изменения будут состоять в том, что больше внимания будет уделено работе областной администрации с точки зрения содержания. Я имею в виду, что все специализированные подразделения должны еще раз пересмотреть свой стиль работы, потому что за эти несколько месяцев, что я работал, я увидел, что есть пробелы, которые на самом деле можно заполнить и повысить качество работы областной администрации. Использованием этого стального мандата в основном будет повышение качества работы», - сказал Арутюнян.

Губернатор не исключил, что будут сокращения. «Конечно, будут также кадровые изменения. С теми сотрудниками, у которых, как я уже говорил, не будет самой важной мотивации в работе - усиливать страну, я не буду работать. Те сотрудники, которые не смогут выдержать темп, думаю, сами поймут, что им нечего делать в той команде, где они не могут выдержать темп», - сказал он.

Что касается того, будут ли увольнения по политическим мотивам, то однопартиец Арутюняна Арам Хачатрян, к примеру, ранее заявил, что главы общин, поддержавшие силы, которые потерпели поражение на выборах, должны подать в отставку.

«Политические взгляды не могут быть причиной при подборе кадров», - отвечая на этот вопрос, сказал Ованнес Арутюнян.

В ближайшее время в Гюмри пройдут выборы в органы местного самоуправления. В августе начнутся выдвижения. На вопрос, определился ли «Гражданский договор» с кандидатом в мэры Гюмри, Арутюнян ответил: «Должно быть политическое решение, по результатам заседания правления партии «Гражданский договор» будет зарегистрирован тот кандидат, который возглавит список партии «Гражданский договор» как на выборах в Гюмри, так и в других местах. Так что, думаю, у нас есть время, но его очень мало, и скоро, думаю, все узнают об этом», - сказал Арутюнян.

Кстати, другие политические силы также пока не объявили, будут ли участвовать в выборах в органы местного самоуправления и кто будет их кандидатом в мэры Гюмри. Неизвестно, будет ли баллотироваться уже 9 лет руководящий городом Самвел Баласанян и если да, то по списку какой партии.

Сегодня губернатор Ширака рассказал о проблеме, которая на данный момент существует в области. Рабочие места в области есть, особенно в сфере строительства, но оказывается, что нет работников. «В настоящее время строительные компании испытывают нехватку рабочих и мастеров. Это на самом деле обусловлено тем, что многие строительные работы начались несколько позже, и люди, которым нужна была работа, вынужденно уехали на заработки за рубеж. Сейчас мы по нашим каналам пытаемся дать знать этим людям, что здесь также есть работа», - сказал губернатор.

На прошлой неделе и. о. министра экономики Ваан Керобян говорил о нехватке работников в нескольких сферах, в том числе в строительстве. По словам губернатора Ширака, если бы программы стартовали до сезона выезда на заработки, возможно, многие предпочли бы работать на родине.

«Если взять по деньгам, может быть, здесь оплата окажется немного ниже, но если учесть стоимость проезда, проценты за отправку денег и то, что человек живет там, а его семья здесь, то при сравнении получит, что здесь оплата выше», - сказал Арутюнян.