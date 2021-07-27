Сейчас в Карабахе проживают более 120 тысяч армян - Тандилян ответила Алиеву

В беседе с Радио Азатутюн Тандилян пояснила, что в основе ее утверждения лежит число бенефициаров социальных и образовательных программ. «Посредством этих программ мы получаем фактическую информацию о том, сколько людей проживают в Карабахе. Это очень простой подсчет», - сказала она.

Мане Тандилян напомнила, что число возвратившихся в Карабах на автобусах в сопровождении российских миротворцев вдвое больше, чем число, озвученное Алиевым. В январе этого года, например, Министерство обороны России сообщило о возвращении более 50 тысяч граждан.

«Информация, предоставленная нашими российскими партнерами о более чем 50 тысячах на самом деле отражает только число наших граждан, доставленных в Арцах на автобусах, хотя очевидно, что движение на автомобилях не меньшее. Мы получаем эти данные из наших программ на основе реальных подсчетов, поэтому здесь даже нет места для домыслов. И, да, на данный момент в Арцахе проживают от 115 до 120 тысяч граждан», - подчеркнула Тандилян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на днях заявил, что в Карабахе проживают 25 тысяч человек. Комментируя цифры, опубликованные российскими миротворцами, он сказал, что «вернуться» не означает «остаться» там. По словам Алиева, у них есть различные технические средства, спутники и они знают, сколько там машин, видят передвижение людей. Президент Азербайджана счел нелогичным обсуждение вопроса статуса для 25 тысяч жителей.

По мнению Мане Тандилян, заявление Алиева является безуспешной попыткой принизить волю армян Арцаха жить на родине. По словам министра, Алиев открыто заявляет, что число жителей имеет значение в деле урегулирования карабахского конфликта.

«Если вы заметили, Алиев пытается считать этот вопрос закрытым, в своих словах также раскрывая, что он не может быть закрыт, поскольку там живут граждане. И армяне Арцаха благодаря по своей воле, своему огромному желанию и настойчивости жить в своей стране также считают своим долгом перед нашими погибшими солдатами жить в Арцахе, вернуться на своею родину», - подчеркнула Мане Тандилян.