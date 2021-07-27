Это Азербайджан препятствует реализации трехсторонних заявлений – Ереван отвечает Баку

Во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Байрамов обвинил Армению в препятствовании реализации трехстороннего заявления от 9 ноября. «Говоря о реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, следует руководствоваться четкими фактами, а не произвольным толкованием этих заявлений. А факты таковы: через месяц после подписания заявления азербайджанские воинские подразделения нарушили его первый пункт, согласно которому стороны должны были оставаться на занятых позициях, и начали наступление в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха, в результате чего захватили эти населенные пункты, убили и взяли в плен армянских военнослужащих», - говорится в сегодняшнем ответе МИД Армении.

Официальный Ереван подчеркнул, что, в отличие от Армении, Азербайджан не выполнил 8-й пункт заявления от 9 ноября, согласно которому должен был состояться обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами. Более того, армянские военнопленные подвергаются судебному преследованию, что также является грубым нарушением международного гуманитарного права, - отмечается в заявлении.

«С 12 мая вооруженные силы Азербайджана проникли и продолжают находиться на суверенной территории Республики Армения. Следует отметить, что азербайджанские подразделения проникли на территорию Республики Армения с тех территорий, над которыми Азербайджан установил контроль в результате реализации заявления от 9 ноября. Иными словами, конструктивному подходу армянской стороны к реализации заявления, Азербайджан противопоставил политику посягательства на территориальную целостность Армении, подрывающую безопасность и мир в регионе. Тот факт, что азербайджанские подразделения находятся на территории Армении, по сути, подтвердил президент Азербайджана, отметив, что «Зангезур-земля наших предков».

В последнее время Азербайджан выступает с заявлениями, отрицающими наличие территориальной единицы Нагорного Карабаха, что, в свою очередь, нарушает 7-й пункт заявления, в котором стороны, в том числе Азербайджан, дали согласие на формулировку «территория Нагорного Карабаха»», - заявил МИД Армении.

Армянское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что в вопросе реализации разблокирования, предусмотренного заявлениями от 9 ноября и 11 января, Армения была и остается наиболее конструктивной.

«К сожалению, азербайджанская сторона официальными публичными заявлениями последовательно манипулировала подобным конструктивным подходом Армении и пыталась ввести в оборот идею об «открытии коридора», что неприемлемо и полностью искажает содержание и цель трехсторонних заявлений. Примечательно, что наряду с этими манипуляциями, Азербайджан, с одной стороны, выдвинул Армении ложные территориальные и исторические претензии, а с другой - азербайджанские воинские подразделения проникли на суверенную территорию Республики Армения.

Что касается обвинений в том, что Армения не помогает Азербайджану в вопросе разминирования территорий зоны конфликта, то следует подчеркнуть, что заявление от 9 ноября не содержит какого-либо положения о сотрудничестве между сторонами в вопросе разминирования», - говорится в заявлении.

Напомнив, что Азербайджан традиционно выступал против возможности какого-либо сотрудничества с Арменией и Карабахом в вопросе разминирования, МИД подчеркнул, что в 2017 году усилиями Азербайджана был закрыт офис ОБСЕ в Ереване, на том основании, что этот орган ОБСЕ занимался программой гуманитарного разминирования.

«Не имея никаких обязательств по сотрудничеству в области разминирования, армянская сторона, тем не менее, предоставила Азербайджану информацию через третьи стороны в качестве выражения доброй воли», - заявило внешнеполитическое ведомство, подчеркнув, что полное завершение процесса репатриации Азербайджаном военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц может создать конструктивную среду для последовательной реализации заявления от 9 ноября.