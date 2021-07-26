«Гражданский договор» решил создать комиссию по расследованию обстоятельств 44-дневной войны

По завершении встречи, продолжавшейся около двух часов, на вопросы журналистов ответил кандидат в председатели Национального собрания восьмого созыва Ален Симонян.

По его словам, принято решение создать следственную комиссию НС по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, в которую войдут также внепарламентские силы.

«Будет создана следственная комиссия по расследованию обстоятельств 44-дневной войны. Мы думаем, что в этом вопросе потребуется участие и внепарламентской оппозиции, деятельность этой комиссии не должна ограничиваться силами, которые сегодня представлены в Национальном собрании. Попытаемся понять, какие законодательные решения нужно принять для участия также представителей внепарламентской оппозиции», - сказал Симонян.

Первое заседание новообразованного парламента состоится 2 августа. В первую очередь будет избрано руководство парламента. Кандидат в спикеры парламента - Ален Симонян, кандидатами в вице-спикеры от правящей партии являются Рубен Рубинян и Акоп Аршакян. Руководителем фракции «Гражданский договор» будет Айк Конджорян, секретарем - Назели Багдасарян.

Симонян сказал, что сегодня также обсуждался вопрос постоянных комиссий парламента, но не уточнил, какие комиссии возьмет правящая партия, отметив, что это желательно сделать после обсуждения с оппозиционными фракциями.

«У нас есть предпочтительные комиссии, но мы ждем встречи с нашими коллегами, чтобы обсудить это. Вы знаете, что по закону мы будем выбирать их по очереди. То есть, две – мы, третью – уже блок, занявший второе место, затем две – снова мы. У блока «Честь имею» не будет главы комиссии, у него будет возможность иметь заместителя главы комиссии. И в конце, когда блок, занявший второе место, выберет три комиссии, уже остальные комиссии перейдут к партии «Гражданский договор»», - сказал Ален Симонян.

На вопрос Радио Азатутюн, обсуждались ли структура и состав нового правительства, Симонян ответил: «Я не могу ответить на этот вопрос. В связи с этим вопросом, думаю, будет правильно, если вы обратитесь к моим коллегам из исполнительной власти».

На вопрос о том, войдут ли Арарат Мирзоян и Тигран Авинян в новое правительство, представитель правящей партии ответил: «В данный момент ничего сказать не могу. И г-н Авинян, и г-н Мирзоян являются членами-учредителями партии «Гражданский договор», членами правления, и они продолжат свою деятельность в правлении партии «Гражданский договор» и в качестве активных членов партии».

По словам Симоняна, на встрече с Николом Пашиняном ситуация на армяно-азербайджанской границе не обсуждалась.