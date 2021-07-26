Министр не исключает, что в Армении циркулирует и дельта-штамм коронавируса

«Отмечу, что на данный момент у нас еще нет секвенированного образца, но он однозначно циркулирует и в Армении. Почему? Потому что у нас открытые воздушные границы и с Россией, и с Грузией, где этот штамм выявлен, а также этот штамм встречается в большинстве случаев во многих европейскими странах», - сказала и. о. министра.

По словам Аванесян, по состоянию на вчерашний день число вакцинированных в Армении превысило 150 тысяч человек. Для увеличения числа вакцинированных разработаны новые программы стимулирования. «Мы придумали новый инструментарий, мы обратили свое внимание больше на культуру. Скоро вакцинированные путем лотереи смогут получить билеты в театры, оперу на культурные мероприятия, потому что мы считаем, что для повышения общественной информированности должны проводиться такие стимулирующие мероприятия», - сказала и. о. главы Минздрава.

На вопрос, может ли она уточнить, сколько из вакцинированных в Армении иностранцев и сколько граждан Армении, Анаит Аванесян ответила: «Нет, сегодня я не могу сказать этого. По поручению премьер-министра сейчас ведется отдельный подсчет, и мы будем представлять эти данные в конце каждого месяца».

За прошедшие сутки в Армении число инфицированных коронавирусом увеличилось на 112, число выздоровевших увеличилось на 106, были зарегистрированы 3 случая смерти.

Сейчас в Армении в рамках бесплатного и добровольного вакцинирования используются три вида вакцин: российская «Спутник V», британско-шведская «АстраЗенека» и китайская «Коронавак». Минздрав в настоящее время ведет переговоры об импорте новых вакцин․ Осенью в Армению будут завезены небольшими партиями американская вакцина Johnson & Johnson, а также вакцина производства Novavax.