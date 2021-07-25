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Политика

Состоялось первое заседание Консультативного собрания с участием Никола Пашиняна и руководителей внепарламентских политических сил

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян накануне принял участие в первом заседании Консультативного собрания по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в заседании приняли участие председатель партии «Республика» Арам Саркисян, председатель Либеральной партии Самвел Бабаян, председатель прогрессивно-центристской партии «Альянс» Тигран Уриханян, председатель партии «Справедливая Армения» Норайр Норикян, председатель партии «Суверенная Армения» Давид Санасарян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии «Единая Родина» Мгер Тертерян, председатель Консервативной партии Микаел Айрапетян и руководитель управления Социал-демократической партии «Гнчакян» в Армении Седрак Ачемян.

Никол Пашинян приветствовал участников собрания и пожелал удачных и эффективных обсуждений.

Следующее заседание с участием исполняющего обязанности премьер-министра и руководителей внепарламентских политических сил состоится в ближайшее время, говорится в сообщении.

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