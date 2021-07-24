Иран обеспокоен новой напряженностью на армяно-азербайджанской границе

Об этом, по сообщению IRNA, сегодня заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Выражая сожаление по поводу того, что в недавних инцидентах был убит один азербайджанский военнослужащий, а с армянской стороны трое были ранены, Хатибзаде призвал двух соседей, Армению и Азербайджан, проявить сдержанность и урегулировать пограничные споры мирным путем.

«Иран готов оказать любую помощь для установления прочного мира на Южном Кавказе», - заявил пресс-секретарь МИД Ирана.