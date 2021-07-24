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На армяно-азербайджанской границе пресечена попытка проникновения БПЛА в воздушное пространство Армении

Здание Минобороны Армении в Ереване

23 июля около 23:00 подразделения ПВО Вооруженных сил Армении пресекли попытку проникновения БПЛА в воздушное пространство Республики Армения на юго-западном направлении армяно-азербайджанской границы.

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

По состоянию на 09:00 24 июля, по данным военного ведомства Армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная по всем направлениям.

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