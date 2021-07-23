«Нет ни статуса, ни Нагорного Карабаха» - Алиев

Напомнив, что председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Ереване назвал эти пограничные территории спорными, Алиев сказал, что эта формулировка неприемлема и он довел этот мессидж до Мишеля.

«Естественно, в ходе его визита этот вопрос обсуждался. Я ему постарался объяснить, что мы вышли к своим границам. Почему только в мае вышли? Потому что растаял снег. После того, как растаял снег, мы взяли нужные высоты и разместились на них, укрепились там и будем укрепляться», - подчеркнул президент Азербайджана.

В более чем часовом интервью Алиев несколько раз обращался к последнему региональному визиту главы Европейского совета, особенно приветствовал тот факт, что Шарль Мишель в Баку не упомянул ни об уточнении статуса Карабаха, ни о необходимости вести переговоры по этому вопросу.

«Это было очень мудрым шагом со стороны государственного деятеля. Мы это ценим, а Армения должна сделать соответствующий вывод из этого», - сказал Алиев, вновь повторив, что в составе Азербайджана «нет» административной единицы с названием Нагорный Карабах и говорить о статусе неуместно.

«Народ Азербайджана испытывает справедливое недовольство, когда сегодня во Франции и Америке звучат противоречащие реальности заявления, что якобы конфликт должен быть урегулирован. Я им говорю: я, президент Азербайджана, уже решил этот вопрос, конец. Нагорного Карабаха нет, статуса нет. Там проживают 25 тысяч человек. Где логика в том, чтобы создавать статус для 25 тысяч человек? Повторяю, если кто-то хочет предоставить статус, то в Америке проживают более миллиона армян, во Франции – более полумиллиона армян, почему там армянам не предоставляют статус?» - сказал президент Азербайджана.

При этом, Алиев заявил, что в этом вопросе его позиция и позиция третьей страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, России, совпадают. «Россия и Азербайджан считают, что война завершилась, что в Армении не должны быть допущены реваншистские тенденции, и отныне в регионе должен быть мир», - сказал президент Азербайджана, добавив, что его последняя встреча с президентом Путиным прошла в теплой атмосфере стратегического партнерства.