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Политика

Пресс-секретарь Арарата Мирзояна не опровергает и не подтверждает сообщения о том, что Мирзоян займет пост секретаря Совбеза

Арарат Мирзоян

Пост секретаря Совета безопасности займет спикер парламента Арарат Мирзоян, сложивший с себя полномочия депутата. На данном этапе его пресс-секретарь Ваган Костанян не опровергает эту информацию, циркулирующую в прессе в последние дни, но и не подтверждает ее.

По его словам, до 2 августа об этом говорить пока рано.

«На данный момент, до 2 августа, г-н Мирзоян будет осуществлять свои полномочия спикера парламента, после чего премьер-министр может принять решение, назначать его на эту должность или нет, или внести другое предложение», - отметил Костанян.

«Я не могу комментировать текущие политические консультации», - ответил Костанян на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Арарату Мирзояну предложили пост министра иностранных дел, но он отказался.

Напомним, первое поствыборное политическое назначение состоялось именно в МИД. Бывший секретарь Совета безопасности Армен Григорян был назначен первым заместителем министра иностранных дел 14 июля, а должность секретаря Совета безопасности в настоящее время остается вакантной.

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