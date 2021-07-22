Первое заседание новоизбранного парламента состоится 2 августа

Он также опубликовал состав нового Национального собрания:
Партия «Гражданский договор»:
Из первой части общегосударственного списка:
1. Хачатур Сукиасян
2. Лена Назарян
3. Аллен Симонян
4. Арпине Давоян
5. Арсен Торосян
6. Назели Багдасарян
7. Рубен Рубинян
8. Гурген Арсенян
9. Гурген Мелконян
10. Акоп Аршакян
11. Эрикназ Тигранян
12. Айк Конджорян
13. Арусяк Джулхакян
14. Эдуард Агаджанян
15. Андраник Кочарян
16. Мария Карапетян
17. Бабян Тунян
18. Ширак Торосян
19. Цовинар Варданян
20. Ваагн Овакимян
21. Геворк Папоян
22. Рипсиме Григорян
23. Виген Хачатрян
24. Владимир Варданян
25. Сона Казарян
26. Заруи Батоян
27. Лилит Степанян
28. Карен Амбарцумян
29. Вилен Габриелян
30. Мэри Галстян
31. Сисак Габриелян
32. Армен Хачатрян
33. Татевик Гаспарян
34. Вагаршак Акопян
35. Айк Саргсян
36. Арусяк Манавазян
37. Сергей Багратян
38. Тагуи Казарян
39. Грачья Акопян
40. Матевос Асатрян
41. Лусине Бадалян
42. Ваге Галумян
43. Седрак Тевонян
44. Кристине Погосян
45. Сергей Мовсисян
46. Арман Егоян
47. Алхас Казарян
48. Трдат Саргсян
49. Арен Мкртчян
50. Марина Казарян
51. Нарек Зейналян
52. Артур Ованнисян
53. Ануш Беглоян
54. Овик Агазарян
55. Нарек Бабаян
56. Эмма Палян
57. Акоп Асланян
58. Лилит Минасян
59. Нарек Григорян
60. Ваагн Алексанян
61. Асмик Акопян
62. Нарек Каграманян
63. Давид Даниелян
64. Мариам Погосян
65. Артур Давтян
66. Саргис Ханданян
67. Рипсиме Унанян
68. Айк Цирунян
Из второй части общегосударственного списка:
1. Рустам Бакоян
2. Алексей Сандиков
3. Князь Гасанов
Блок партий «Айастан»:
Из первой части общегосударственного списка:
1. Ишхан Сагателян
2. Анна Григорян
3. Ваге Акопян
4. Армен Геворкян
5. Лилит Галстян
6. Армен Рустамян
7. Сейран Оганян
8. Элинар Варданян
9. Арцвик Минасян
10. Артур Газинян
11. Кристине Варданян
12. Гегам Манукян
13. Агван Варданян
14. Агнесса Хамоян
15. Андраник Теванян
16. Мхитар Закарян
17. Рипсиме Стамбулян.
18. Ашот Симонян
19. Армен Чарчян
20. Елена Киракосян
21. Давид Седракян
22. Арменуи Кюрегян
23. Арам Вардеванян
24. Тадевос Аветисян
25. Артур Саргсян
26. Артур Хачатрян
27. Арегназ Манукян
28. Гегам Назарян
Из второй части общегосударственного списка:
1. Земфира Мирзоева
Блок партий «Честь имею»:
Из первой части общегосударственного списка:
1. Артур Ванецян
2. Тарон Маркарян
3. Анна Мкртчян
4. Ишхан Закарян
5. Айк Мамиджанян
6. Тагуи Товмасян
7. Тигран Абраамян
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