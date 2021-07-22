По мнению Кочаряна, инциденты в Ерасхе - это подготовительный процесс перед подписанием нового документа

Об этом он сказал в интервью журналистам трех телеканалов, которые связывают с его именем, - «5-го канала», телеканала «Еркир Медиа», принадлежащего АРФ «Дашнакцутюн», и «Армянского второго телеканала», принадлежащего близкому ему бизнесмену Самвелу Майрапетяну.

Кочарян не исключает, что этот документ может быть мирным соглашением со всеми его опасными последствиями. «Поскольку значительная часть нашего народа переварила все то, что произошло в октябре-ноябре, да, это может быть подготовкой к такому соглашению, которое не может быть без признания Арменией территориальной целостности Азербайджана, а это означает просто поставить крест на будущем Карабаха», – сказал он.

Поствыборную ситуацию в Армении Кочарян характеризует как «добро пожаловать в Ирак Саддама Хусейна». Он говорит, что обвинения в адрес его товарищей по команде и их аресты преследовали несколько целей: во-первых, повлиять на предстоящие выборы в органы местного самоуправления, кроме того, по его словам, нужно было показать Конституционному суду, что альтернативы решению оставить результаты выборов в силе нет.

«Напомню, три года назад мне было предъявлено обвинение по сфабрикованному делу. Пройдя через все это, я вышел из этой борьбы, став намного сильнее, чем три года назад. Каждый глава общины, который сейчас арестован, выйдет из этой ситуации, став намного сильнее. Я просто не сомневаюсь в этом, потому что обвинения сфабрикованные и служит тактическим интересам узкой группы», - отметил второй президент Армении.

Кочарян раскритиковал также кадровую политику властей, сделав особый акцент на оборонной сфере. Он также затронул назначение Аршака Карапетяна на должность первого заместителя министра обороны. Последний является одним из тех военных, которые, по данным СМИ, дали показания против Роберта Кочаряна по делу о кровавых событиях 1 марта 2008 года.

«Вы серьезно относитесь к такого рода назначениям? Так сказать, одни и те же карты перемешивают и вытягивают из них какие-то лица, такова ситуация. Не думаю, что эти изменения преследуют какие-то хорошо продуманные, серьезные цели», - сказал Роберт Кочарян.