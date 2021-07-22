Военно-политическая ситуация в регионе остается напряженной – Пашинян

Он подчеркнул, что провокационные шаги и максималистские устремления Азербайджана создают новые угрозы для региона, для Армении и Нагорного Карабаха.

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул ключевую роль России в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.

«Совместная группировка вооруженных сил Республики Армения и России, а также российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе являются краеугольным камнем в обеспечении мира и стабильности в регионе. В то же время я по-прежнему считаю, что Азербайджан намерен помешать реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января, в частности, относительно открытия региональных коммуникаций и разблокировки Армении», - сказал Пашинян.

«Как и прежде, Армения считает открытие региональных коммуникаций очень важным приоритетом. Мы готовы продолжить работу в этом направлении с надеждой на достижение конкретных результатов», - добавил он.

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что в Ереване ожидают, что Азербайджан как можно скорее выполнит свое письменное обязательство по возвращению пленных, заложников и других задержанных лиц.

Пашинян счел неприемлемым нарушение армянской границы на участке Сотк-Хознавар 12 мая, подтвердив предложение Армении по разрешению кризиса путем отвода сил с армяно-азербайджанской границы зеркальным способом, а также размещения российских пограничников и/или международных наблюдателей, что, по убеждению армянского лидера, может создать необходимые условия для усилий в направлении демаркации и делимитации границы.

«Мы подтверждаем нашу ранее выраженную готовность возобновить мирные переговоры. В регионе нет альтернативы миру и стабильности, и правительство Армении привержено выполнению мандата, полученного от народа Армении, для того, чтобы открыть мирную эру для Армении, Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и региона», - заключил Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в начале заседания правительства также выступил с поздравлениями по поводу проведения «свободных и конкурентных парламентских выборов» в условиях кризиса.

Он поздравил оппозиционные блоки «Айастан» и «Честь имею» с прохождением в парламент, подчеркнув, что впервые в истории Армении выборы стали средством преодоления внутриполитического кризиса.

«В прошлом мы привыкли к тому, что в результате выборов возникают внутриполитические кризисы», - сказал Пашинян, подчеркнув, что правящая партия «Гражданский договор» в Национальном собрании и за его пределами настроена на конструктивную, взаимоуважительную работу во благо безопасности и процветания страны.

«Мы полны решимости полностью выполнить свои обязательства перед народом, мы готовы сотрудничать как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами без языка ненависти, насилия, оскорблений и унижающей достоинство лексики. Как вы знаете, в эти дни сотрудничество с внепарламентскими силами принимает институциональный вид, а сотрудничество с парламентскими силами институционально согласно Конституции и законами. Я подчеркиваю, что правительство, парламентское большинство принимают посыл Конституционного суда и примут необходимые политические, законодательные и правовые меры, чтобы оградить Армению и ее народ от языка ненависти, оскорблений и унижающей достоинство лексики», - подчеркнул Никол Пашинян.