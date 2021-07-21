Мы сделаем все, чтобы у нас были сильная армия и защищенные границы – новоназначенный замминистра обороны

Поприветствовав командный состав, с которым он служил и будет служить, Карапетян подчеркнул, что «реформы будут проведены довольно быстро».

Руководитель аппарата премьера Араик Арутюнян поблагодарил уже бывшего и.о. министра обороны Вагаршака Арутюняна за проделанную работу, отметив, что тот занял пост в очень сложный период. По его словам, в этот период ведомству пришлось столкнуться с рядом кризисов, которые «к чести Арутюняна» удалось преодолеть.



«В этом деле Арутюнян сыграл очень важную роль. Мы это ценим. Правительство, политическая команда считает, что вы с честью выполнили свою миссию в этот период», — сказал глава аппарата премьера.



В свою очередь экс-глава Минобороны отметил, что нужно продолжить реформы в сфере и добиться создания полноценной боеспособной армии в регионе.



20 июля решением и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, Аршак Карапетян был назначен первым заместителем министра обороны. Ранее указом президента Аршак Карапетян был снят с должности первого заместителя начальника Генштаба. Фактически он теперь будет исполнять обязанности главы Минобороны вместо Вагаршака Арутюняна, покинувшего этот пост 20 июля. О причинах отставки Арутюняна не сообщается.