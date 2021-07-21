Блок «Честь имею» возьмет депутатские мандаты

Ранее блок «Айастан» объявил о решении не отказываться от депутатских мандатов. В отличие от первого номера в списке блока «Айастан», экс-президента Армении Роберта Кочаряна, кандидат в премьер-министры от блока «Честь имею» Артур Ванецян, по крайней мере на данный момент, склоняется к тому, чтобы стать депутатом.

«На данный момент каких-либо заявлений о самоотводе нет. Ожидается, что первые семь номеров списка будут представлены в парламенте. Кстати, до 18:00 еще есть время, но в любом случае заявлений о самоотводе не ожидается. У нас нет информации о желающих подать заявление о самоотводе. То есть, ожидается, что с первого по седьмой номер войдут в парламент», - сказал представитель блока «Честь имею».

Крайний срок подачи заявлений о самоотводе – сегодня. Скорее всего, завтра Центральная избирательная комиссия (ЦИК) раздаст депутатские мандаты, из которых 71 - получит правящая партия «Гражданский договор», 29 - блок «Айастан», 7 - блок «Честь имею».

На вопрос, кто станет руководителем и секретарем фракции, Сос Акопян ответил, что на данный момент решения нет.