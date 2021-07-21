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Политика

Блок «Честь имею» возьмет депутатские мандаты

Оппозиционный блок «Честь имею», поддерживаемый бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном, также решил взять депутатские мандаты, сообщил Радио Азатутюн представитель блока Сос Акопян.

Ранее блок «Айастан» объявил о решении не отказываться от депутатских мандатов. В отличие от первого номера в списке блока «Айастан», экс-президента Армении Роберта Кочаряна, кандидат в премьер-министры от блока «Честь имею» Артур Ванецян, по крайней мере на данный момент, склоняется к тому, чтобы стать депутатом.

«На данный момент каких-либо заявлений о самоотводе нет. Ожидается, что первые семь номеров списка будут представлены в парламенте. Кстати, до 18:00 еще есть время, но в любом случае заявлений о самоотводе не ожидается. У нас нет информации о желающих подать заявление о самоотводе. То есть, ожидается, что с первого по седьмой номер войдут в парламент», - сказал представитель блока «Честь имею».

Крайний срок подачи заявлений о самоотводе – сегодня. Скорее всего, завтра Центральная избирательная комиссия (ЦИК) раздаст депутатские мандаты, из которых 71 - получит правящая партия «Гражданский договор», 29 - блок «Айастан», 7 - блок «Честь имею».

На вопрос, кто станет руководителем и секретарем фракции, Сос Акопян ответил, что на данный момент решения нет.

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