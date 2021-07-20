США обеспокоены инцидентами на армяно-азербайджанской границе

«Мы призываем обе стороны быстро и мирным путем ослабить напряженность и создать условия для возобновления предметных переговоров», - говорится в заявлении посольства США в Армении.

Ситуация на Нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границе вновь обострилась накануне. В результате перестрелок с обеих сторон есть по одному раненому.

Армянская и азербайджанская стороны обвиняют друг друга в эскалации напряженности на границе.