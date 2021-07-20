Ночью на Гегаркуникском и Сюникском участках границы были слышны выстрелы – главы сел

Минувшей ночью на Гегаркуникском и Сюникском участках армяно-азербайджанской границы были слышны выстрелы. Глава укрупненной общины Тег Нерсес Шадунц сообщил Радио Азатутюн, что после двух часов ночи азербайджанская сторона вела беспорядочную стрельбу на участке Хнацах и Аравус.

«С 2 часов ночи до 5 часов утра в разных местах велась беспорядочная стрельба, не прицельная, не точная стрельба. Они просто стреляли в воздух в нашем направлении, но стреляли в воздух», - сказал Шадунц.

Стрельба была интенсивная, но она не велась в направлении населенных пунктов, пояснил мэр. Нерсес Шадунц связывает выстрелы на границе в Сюнике с азербайджанским праздником Курбан-байрам. «Я, конечно, не военный эксперт, чтобы объяснять, но, на мой взгляд, наверное, у них начался какой-то праздник, до 23-го числа такие вещи еще могут происходить. Конкретно на нашем участке, наверное, было связано с этим, потому что по их поведению также было видно, что у них был кутеж», - сказал он.



А вчера на границе близ села Тег был зарегистрирован инцидент: комбайнер во время покоса травы нарушил границу на 10 метров. По словам главы села, азербайджанские военнослужащие перешли на территорию Армении, так сказать, для расследования инцидента. В переговорах, которые продлились много часов, также приняла участие российская сторона. В конце концов, комбайнер вернулся домой, а этот участок границы был прочерчен трактором так, чтобы в будущем не было случаев непреднамеренного нарушения границы.

После ночных выстрелов сегодня в Теге спокойно, сказал Нерсес Шадунц. «Спокойно, люди заняты уборкой урожая, а молодежь села сотрудничает с армейским корпусом, в случае какого-либо поручения от командующего армейским корпусом мы готовы всегда встать рядом с армией», - сказал он.



Вчера после 9 часов вечера было неспокойно также на границе близ села Кут Гегаркуникской области. По словам главы села Симы Чарчян, с 9 часов вечера до 12 часов ночи были слышны выстрелы.

Глава села Кут подчеркнула, что выстрелы производились не в направлении села, а в межпозиционной зоне. Рассвет в Куте был мирным. Сима Читчян сказала, что люди снова занялись покосом травы. Жители села опасаются выводить технику в поле, косят траву вручную. Они косят траву в 1-2 километрах от азербайджанцев, вторгшихся на территорию села.

Минобороны пока не предоставило какой-либо информации о стрельбе в Куте и Теге.