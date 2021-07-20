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Политика

Исполняющий обязанности министра обороны Армении подал в отставку

Вагаршак Арутюнян

В Министерстве обороны Армении подтвердили, что исполняющий обязанности министра обороны Вагаршак Арутюнян подал в отставку.

О причинах отставки и других подробностях пока не сообщается.

Вагаршак Арутюнян возглавлял Министерство обороны Армении с 20 ноября прошлого года. До этого он был советником премьер-министра.

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