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Накануне вечером в перестрелке на Нахиджеванском участке границы был ранен азербайджанский офицер

Военнослужащий ВС Азербайджана (архив)

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что вчера вечером в приграничном Садаракском районе Нахиджевана один из военнослужащих, старший лейтенант Рамал Бадалли, получил огнестрельное ранение.

Согласно официальному Баку, армянская сторона нарушила режим прекращения огня и открыла огонь по азербайджанским позициям. Ситуация успокоилась после ответного огня, заявили в Минобороны Азербайджана.

Между тем, Министерство обороны Армении заявляет, что азербайджанская сторона на протяжении нескольких часов обстреливала армянские позиции из оружия различного калибра, в результате чего был ранен глава армянского села Ерасх.

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