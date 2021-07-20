Накануне вечером в перестрелке на Нахиджеванском участке границы был ранен азербайджанский офицер

Согласно официальному Баку, армянская сторона нарушила режим прекращения огня и открыла огонь по азербайджанским позициям. Ситуация успокоилась после ответного огня, заявили в Минобороны Азербайджана.

Между тем, Министерство обороны Армении заявляет, что азербайджанская сторона на протяжении нескольких часов обстреливала армянские позиции из оружия различного калибра, в результате чего был ранен глава армянского села Ерасх.