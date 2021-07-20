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Спецпредставитель ЕС обеспокоен развитием событий на армяно-азербайджанской границе

Тойво Клаар

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии обеспокоен развитием событий на армяно-азербайджанской границе.

«Глубоко тревожные события продолжаются на государственной границе между Арменией и Азербайджаном», - написал Тойво Клаар в Twitter.

«Мы повторяем наш призыв к сдержанности, отводу вооруженных сил и конструктивному обсуждению пограничных вопросов до появления новых жертв», - говорится в заявлении спецпредставителя ЕС.

Евросоюз готов поддержать стороны, заверил Тойво Клаар.

Обстановка на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы с прошлой недели остается напряженной. Прошлой ночью в результате перестрелки были ранены глава армянского села Ерасх и азербайджанский солдат. До этого, 14 июля, был убит армянских военнослужащий, с азербайджанской стороны один солдат получил ранение.

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