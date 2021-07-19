Тракторист села Тег «нарушил» границу на 10 метров и стал причиной 5-часовых трехсторонних переговоров

Так, сегодня утром тракторист села Тег Сюникской области «нарушил» границу примерно на 10 метров и стал причиной 5-часовых трехсторонних переговоров.

Глава общины Тег Нерсес Шадунц рассказал Радио Азатутюн, что в переговорах, которые велесь с утра, приняли участие командующий российскими миротворческими силами и командующий армейским корпусом ВС Армении, а также представители Азербайджана.

«Во время уборки урожая пшеницы наш механизатор ошибся буквально на 10 метров, заехал на их территорию, развернулся, затем они пришли и уже на нашей территории остановили его трактор», - добавил Шадунц.

Он считает ситуацию естественной, поскольку, по его словам, на границе нет разграничительной линии, и сельчане не представляет, что часть их поля теперь принадлежит Азербайджану. «За то, что тракторист нарушил границу на 10 метров, они углубились на нашу территорию на 120 метров и остановили технику… Что сказать, у каждого тракториста нет на руках GPS и граница не отмечена», - сказал глава села.

По словам Шадунца, сегодня на этом участке они провели линию, делающую границу видимой. Он подчеркнул, что это было сделано с помощью GPS.

В селе Кут Гегаркуникской области сельчане косят траву косой, технику опасаются выводить на поле. Они находятся в 1-2 километрах от азербайджанцев, которые вошли и расположились на административной территории Кута.

«Но мы должны перевезти скошенную траву, - сказала глава села Сима Читчян. – Как это сделать, мы пока не знаем. Наша техника опасается выезжать, собираем вручную, завтра нужно будет связать траву, потом машина должна подняться туда и привезти... Посмотрим, как получится, пока траву оттуда не привозили, только косят».

В прошлом месяце азербайджанцы забрали из этого села 80 коров. Жители Кута не надеются вернуть коров, они ожидают, что правительство предоставит им компенсацию. Но больше всего, по словам главы села, они ждут российских пограничников. Размещение пограничников - дело нескольких дней, заявил в начале этого месяца губернатор Гегаркуника.

«У нас еще есть надежда. Если мы будем знать, что между ними и нами стоят русские... Люди требуют, хотят, чтобы русские стояли между нами и ними», - сказала Читчян.

Русские пришли в Кут, осмотрели территорию, искали подходящее место для проживания с водой, газом и электричеством. Глава села говорит, что в Куте нет газа, и русские уехали.

По словам главы общины Гегамасар Акопа Аветяна, территория уже выбрана. «Пришли, договорились, даже определились с местом... со своими семьями, где должен быть их центр. Сейчас они ушли, мы ждем, когда они вернутся», - сказал он.

В ставших приграничными селах царит ситуация ожидания: до тех пор, пока процесс делимитации не проведен, любое передвижение может превратиться в провокацию.

В последние дни азербайджанская сторона активизировалась, есть скопления техники, сообщил глава общины Аравус Сюникской области Аргам Овсепян. По его словам азербайджанцы подтянули и инженерные тракторы, и военную технику.

Азербайджанские вооруженные силы 12 мая именно в окрестностях озера Сев лич Сюникской области нарушили границу Армении и вторглись на территорию страны. В настоящее время они все еще находятся там, из-за чего ряд общин лишились пастбищ и воды, сказал житель села Веришен Нарек Ордян.

Шестой день нет информации о двух военнослужащих- контрактниках, пропавших близ озера Сев лич. Военнослужащий Артур Налбандян и водитель Арамаис Торозян везли продовольствие несущим боевое дежурство солдатам на территории Ишханасара близ озера и из-за тумана заблудились. По некоторым сведениям, военнослужащие из-за плохой видимости не заметили, что миновали армянские посты. Оказались ли они на азербайджанской стороне? Чтобы получить ответ на этот вопрос, до сих пор при посредничестве российской стороны ведутся переговоры с азербайджанской стороной.