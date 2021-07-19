Кандидат в спикеры парламента от «Гражданского договора» - Ален Симонян, кандидаты в вице-спикеры - Рубен Рубинян и Акоп Аршакян

Политическая сила, по итогам выборов получившая большинство в парламенте, также определилась с кандидатами на должности вице-премьеров, ими стали Рубен Рубинян, возглавляющий в нынешнем парламенте комиссию по внешним отношениям, и бывший министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян, который после инцидента с журналистом ушел в отставку с этой должности.

«Кандидатом на пост председателя Национального собрания от партии «Гражданский договор» является Ален Симонян, также циркулируют имена кандидатов в вице-спикеры – Акопа Аршаняна и Рубена Рубиняна, это также соответствует действительности. У меня нет информации об Арарате Мирзояне, но уже начались обсуждения о том, какие номера в списке должны остаться депутатами и кто должен пойти в исполнительный орган», - сказал Акопян.

На вопрос Радио Азатутюн, как была определена кандидатура Алена Симоняна, Грачья Акопян ответил: «Я не знаю, он сам выдвинул свою кандидатуру или его кто-то выдвинул, но в результате обсуждений партия приняла решение о том, что Ален Симонян должен быть нашим кандидатом на пост председателя Национального собрания».

Выборы спикера и трех вице-спикеров парламента будут одним из вопросов, включенных в повестку дня первой сессии Национального собрания нового созыва. А она, согласно закону о регламенте НС, будет созвана во второй понедельник после формирования парламента. Все фракции имеют право выдвигать кандидатов на посты спикера и вице-спикеров НС, но спикер и вице-спикеры должны быть избраны большинством голосов, а в будущем парламенте две оппозиционные фракции даже вместе не имеют 54 голосов. Именно столько голосов нужно для избрания.

Конституционный суд оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии по результатам выборов, это означает, что в парламенте 8-го созыва будет 107 депутатов: 71 мандат, то есть большинство, получит «Гражданский договор», 29 – блок «Айастан», 7 - блок «Честь имею».

Секретарь ЦИК Армен Смбатян, не назвав конкретную дату, сообщил Радио Азатутюн, что Национальное собрание будет сформировано на этой неделе. Это означает, что первая сессия будет созвана 2 августа. Дата должна быть объявлена председателем ЦИК.

«Мы дали трем силам разумный срок - до 21 июля, для подачи заявлений о самоотводе теми кандидатами, которые не хотят идти в Национальное собрание. Если у них не будет проблем и если этого срока хватит нашим политическим силам, то мы не будем затягивать, сразу после этого в течение недели созовем заседание, и на заседании будут зарегистрированы имена всех тех депутатов, которые получат мандаты. На данный момент самоотводов нет», - сказал Смбатян.