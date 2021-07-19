Все коммуникации в регионе должны открыться одновременно – Алиев

Вчера в Баку в ходе совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем Баку Алиев подчеркнул, что «открытие всех коммуникаций является важным вопросом в постконфликтном урегулировании, и это нашло отражение в трехстороннем заявлении, подписанном 10 ноября прошлого года Президентом России, премьер-министром Армении и мной».

Как сообщает информагентство «Тренд», Алиев сообщил, что началось строительство железных дорог и магистральной дороги в направлении границы с Арменией.

«Мы должны построить на своей территории более ста километров магистральных и железных дорог в направлении Армении. На территории Армении это составляет всего около 40 километров. Все коммуникации в регионе должны быть открыты параллельно. Это позволяет Армении получить железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это позволяет Азербайджану получить дополнительный выход в Нахчыванскую Автономную Республику. И четыре страны региона – Азербайджан, Иран, Россия и Турция оказывают сильную поддержку такому подходу. Таким образом, мы должны получить от Армении положительный ответ, но этот вопрос не должен быть селективным», - сказал президент Азербайджана.

«Все коммуникации должны открыться одновременно, и с этой точки зрения не должно быть дискриминации. Безусловно, после этого прогнозируемость, стабильность и безопасность в регионе станут уже реальностью. Мы хотим этого», - заверил Алиев.